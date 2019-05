Arsenal, Sanllehi: "A Ramsey offerta incredibile da parte della Juve"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale dall'Arsenal, il direttore generale Raul Sanllehi ha rivelato i motivi che hanno portato all'addio di Aaron Ramsey in direzione Juventus: "Era all'ultimo anno di contratto e questo è un problema. A causa di alcune circostanze, a causa del mancato rinnovo di Aaron, eravamo in una situazione in cui ha ricevuto offerte incredibili e con un ingaggio molto più alto di quello che noi potevamo garantirgli. Era davvero entusiasta di restare con noi, era pronto a fare uno sforzo ma alla fine noi dovevamo essere responsabili per noi stessi e proteggere gli interessi dell'Arsenal. Ci siamo resi conto che avremmo causato uno squilibrio che sarebbe stato molto dannoso per la squadra a medio e lungo termine".