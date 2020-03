Arsenal su Smalling. La strategia dei Gunners per soffiarlo alla Roma

In attesa di capire come e quando finiranno i vari campionati qualche club è all’opera per capire quali possano essere i primi rinforzi per la prossima stagione. A questo proposito le idee dell’Arsenal per il miglioramento del pacchetto difensivo s’intrecciano con quelle di una big di Serie A come la Roma. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror questa mattina, infatti, i Gunners sarebbero pronti ad inserirsi con forza su Chris Smalling, centrale inglese attualmente in prestito ai giallorossi dal Manchester United. Una pista, questa, che diventerebbe ancor più percorribile per i londinese qualora la Roma non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. La perdita degli introiti derivanti dalla massima competizione continentale per club obbligherebbe la società capitolina a fare dei sacrifici e uno di questi porterebbe al mancato acquisto di Smalling dai Red Devils. Il nome alternativo al numero 6 della Roma per l’Arsenal è rappresentato da Samuel Umtiti del Barcellona.