Arsenal, troppi gol subiti. Emery corre ai ripari e pensa a Manolas

Sono 50 i gol incassati in Premier League dall'Arsenal quest'anno. Troppi, evidentemente, per il tecnico Unay Emery che la prossima estate è pronto a puntare su un nuovo innesto per la retroguardia. In questo senso, dall'Inghilterra e in particolare dal Daily Express, la sensazione è che uno dei nomi nella lista dei Gunners sia proprio Kostas Manolas.

Il difensore della Roma - si legge - andrebbe a sostituire il deludente Mustafi, ma l'Arsenal dovrà offrire un super ingaggio al giocatore assistito da Mino Raiola per battere la concorrenza delle altre squadre (oltre a pagare la clausola da 36 milioni di euro).