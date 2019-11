Nonostante le tante voci di mercato in vista della riapertura della finestra dei trasferimenti a gennaio, l’Ascoli blinda il centravanti Gianluca Scamacca, classe ‘99, almeno fino all’estate. “Ci siamo scelto quest’estate e staremo assieme almeno per una stagione”, ha spiegato al Corriere Adriatico il numero uno bianconero Massimo Pulcinelli che poi continua così: “A parte le indiscrezioni che circolano a noi non è arrivata nessuna richiesta, ma visto che siamo ambiziosi Scamacca resterà con noi almeno fino al termine del campionato. Le prestazioni del ragazzo finora sono state altalenanti, ma, da quello che ha fatto vedere domenica, sono sicuro che ora sarà più continuo. La nostra è una squadra con un grande reparto offensivo e non possiamo pensare di cambiare la nostra vocazione”.