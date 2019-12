© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Transitato dalla Roma con scarso successo Ashely Cole, ex terzino della Nazionale inglese, ha parlato di Chris Smalling e dell'avventura in giallorosso del suo connazionale con il punto interrogativo legato a quale sarà il suo futuro al termine dell'attuale stagione visto che il prestito annuale dal Manchester United: "Molto dipende da come si sente, ho visto che sta giocando sempre e si sta divertendo. Allo United invece non scendeva in campo. Quando passano gli anni cominci a pensare a dove ti puoi divertire, lo United è un grande club ma al momento gioca e si sta godendo la vita, la cultura e il calcio italiano. Direi è la cosa principale. Spero che resti portando la Roma più avanti in classifica perché al momento non va abbastanza bene"