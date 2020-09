Aspettando Godin, il Cagliari di Di Francesco si gode Walukiewicz

vedi letture

Una prima stagione utile per il giusto adattamento, in vista di una maglia da titolare giustificata sia dal pedigree che dalle prestazioni in campo. Un anno fa Sebastian Walukiewicz non si è fatto abbattere dalle tante panchine a lui riservate da Rolando Maran, che preferiva puntare sull'esperienza dei vari Klavan, Ceppitelli e Pisacane per presidiare il centro della difesa del suo Cagliari. Troppo acerbo il polacco classe 2000, arrivato dal Pogon Stettino con ottime referenze e da titolare dell'Under 20 (e poi 21) del proprio paese, per poter fare da subito il titolare in Serie A. Poi, con il cambio di gestione tecnica, la svolta: tra i meriti da attribuire a Walter Zenga c'è sicuramente quello di aver puntato da subito sul giovane Walu, perno della difesa a 3 scelta dall'Uomo Ragno. Cambiavano i compagni di reparto, ma il polacco c'era sempre (o quasi): 10 presenze su 13 e la consapevolezza di essere sulla buona strada nell'imparare l'arte della difesa, grazie anche a qualche errore sicuramente utile per la sua formazione tattica.

Grazie a quell'esperienza, nel nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco Walukiewicz è centrale (in tutti i sensi) nella resa del reparto difensivo: unico a salvarsi, insieme a Cragno, nella disfatta interna contro la Lazio, il 20enne di Gorzow ha battagliato bene contro le punte laziali, risultando il più continuo della difesa rossoblù. E dalla prossima sfida arriva il bello, dato che è facile ipotizzare che DiFra inserisca Diego Godin (che staserà verrà presentato a stampa e tifosi, con live TMW a partire dalle 18.15) nell'undici di partenza contro l'Atalanta, proprio in coppia con il polacco. Non è un mistero che sia questa la coppia designata di centrali difensivi nel 4-3-3 del tecnico abruzzese: il Faraone è arrivato a Cagliari per trasmettere ai compagni esperienza e leadership, nell'ottica di una crescita di squadra tanto desiderata dalla società rossoblù. E il primo a godere di questa crescita potrebbe essere proprio Walukiewicz, il cui talento lo mette in rampa di lancio per il mercato in uscita delle prossime stagioni.