Asse di mercato Torino-Fiorentina: Duncan e Kouame in granata, Izzo e Zaza in viola

Asse Torino-Fiorentina sul mercato. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club granata ha messo nel mirino Alfred Duncan, vecchio obiettivo del Toro già trattato quando giocava nel Sassuolo. Il centrocampista ghanese non è l'unico viola che piace a Vagnati. In tema attaccanti la Fiorentina può vantare due giocatori graditi al Torino: Kouame e Cutrone, con l'ex Genoa che scalda di più rispetto all'attaccante cresciuto nel vivaio del Milan. Potrebbe andare così in scena un maxi scambio: il Torino può giocarsi le carte Izzo e Zaza, due giocatori che potrebbero fare molto comodo alla Fiorentina di Prandelli.