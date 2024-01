Fiorentina, si pensa ai rinnovi: si tratta Bonaventura, Kouame-2026 ci siamo

vedi letture

Non solo mercato in entrata o in uscita per la Fiorentina. Il club viola, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione sui rinnovi. Sono cinque i giocatori che andranno in scadenza il prossimo giugno e che dovranno essere ridiscussi. Si parte da Gaetano Castrovilli e si arriva a Giacomo Bonaventura passando per Alfred Ducan, Christian Kouamé e il giovane Niccolò Pierozzi.

La situazione

Per Bonaventura e Kouamé i discorsi sarebbero già intavolati e la società sarebbe ottimista di arrivare alla fumata bianca. Il centrocampista dovrebbe firmare fino all’anno prossimo con opzione per quello successivo mentre per l’attaccante ivoriano dovrebbero esserci gli accordi fino al 2026.