Assist di Vidal all'Inter: "Sto bene, dura non essere titolare nel Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal non è soddisfatto della sua situazione al Barcellona. Il cileno, obiettivo di mercato dell'Inter in vista di gennaio, ha parlato così a Fox Sport Cile a margine del successo contro lo Slavia Praga: "Sono triste per il fatto di non essere partito titolare, anche se l'importante è che la squadra abbia vinto. E' complicato non essere titolare quando stai bene fisicamente e calcisticamente, anche perché ogni volta che ho avuto spazio ho fatto bene. E' una scelta tecnica, io rimango a disposizione anche se mi pesa non giocare. Spero di poter giocare più minuti nelle prossime partite, io continuerò a lavorare duramente per conquistarmi il posto da titolare".