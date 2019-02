© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta in vantaggio a Firenze. Alejandro Gomez sblocca la sfida del Franchi capitalizzando al meglio un contropiede condotto da Ilicic. Lo sloveno, ex di turno, vola sulla trequarti dopo aver eluso la marcatura di Vitor Hugo e serve in profondità per il Papu, che effettua uno splendido taglio in area di rigore e batte Lafont con un tocco dolce.