Asta: "Toro, lotta fino alla fine. Napoli rosa non molto ampia"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Antonino Asta, tecnico della Pistoiese ed ex giocatore, a RMC Sport 'Live Show':

Sulle difficoltà della Serie C:

"Purtroppo ci sono ancora, le situazioni non sono cambiate molto nonostante sia passato del tempo. Bisogna comportarsi da professionisti e lavorare per se stessi. Dispiace per gli altri, se il campionato è falsato o meno non dipende da noi. Il nostro obiettivo, parlo della mia Pistoiese, rimane sempre quello di fare il meglio possibile".

Sul Torino:

"Quest'anno farebbe già qualcosa di importante se dovesse arrivare all'ultima giornata ed essere ancora in corsa per un obiettivo, cosa che negli ultimi anni non è mai successo. Adesso, nonostante la sconfitta col Bologna, il Torino rimane sempre lì in zona europea".

Il Napoli farebbe bene a puntare tutto sull'Europa League?

"Il distacco dalla Juventus è importante, non lo possiamo negare, e ha anche un margine dalle inseguitrici. L'Europa League diventerà la priorità assoluta. Ancelotti non ha una rosa molto ampia, quindi anche a livello di scelte verrà tenuto conto del doppio confronto con l'Arsenal".

Su Gomis:

"Si mette alle spalle gli errori, riesce a metabolizzare tutto e a ripartire. Per me è un portiere importante, è anche bravo con i piedi. Non è semplice giocare in A, la Spal che non vuole retrocedere e ha bisogno di certezze. Il suo cammino futuro sarà comunque roseo".

In Italia si considerano giovani anche ragazzi ormai di 22-23 anni...

"Sono d'accordo. Noi valutiamo un giovane un '97 o un '98, quando in Champions ci sono '99 che giocano. Ora ci sono tanti giovani che stanno giocando e Mancini ne trarrà sicuramente beneficio".