Atalanta, 7 gare in 30 giorni. Zapata e Freuler lavorano per la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un momento fondamentale per la stagione nerazzurra. Un altro, anche se questa volta si arriva al giro di boa di un campionato fino a questo momento più che positivo. Quinta posizione in classifica (anche se Lazio e Cagliari sono appaiate in classifica) e quattro punti in più rispetto la passata stagione. Non male, considerando anche la situazione in Champions League: è vero che serve un mezzo miracolo per passare il turno, ma tutto può ancora succedere. Dopo la sosta ci sarà comunque un big match da pelle d'oca, contro la Juventus capolista. Inutile ripeterlo, ora il gioco si fa ancor più duro. Ma la Dea non ha paura di nulla.

SETTE GARE IN 30 GIORNI - Juventus, Dinamo Zagabria, Brescia, Verona, Shakhtar, Bologna e Milan. Quattro gare si giocheranno davanti al proprio pubblico, tre fuori casa. Tutti ostacoli difficili da superare anche per via delle motivazioni di ogni singola compagine: i bianconeri vogliono correre verso il nono scudetto, in Europa ci si gioca il passaggio del turno. Attenzione anche al derby, forse la gara più insidiosa. Le Rondinelle affronteranno prima la Roma, dunque avranno voglia di fare risultato tra le mura amiche del Rigamonti. Inoltre il Milan arriverà sicuramente con un'inerzia differente rispetto all'attuale momento negativo. Un mese in cui ci si gioca tutto o quasi, dove i sogni possono diventare realtà. Senza dimenticare eventuali incidenti di percorso, da tenere sempre in considerazione quando gli impegni intasano il calendario.

ZAPATA CI PROVA, DUBBIO FREULER - Già da oggi la testa è tutta rivolta verso la sfida contro la Juventus. Duvan Zapata vuole esserci, anche se al momento sta continuando il suo programma differenziato. Il colombiano cercherà di tornare in un match importantissimo per il popolo nerazzurro: servono anche le sue reti per poter continuare su questo passo. Qualche dubbio per Freuler, ma il centrocampista svizzero proverà a stringere i denti. Una partita simile non va saltata, anche perché può darti lo slancio giusto in vista dello scontro diretto contro la Dinamo Zagabria.