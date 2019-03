© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Toloi ha rinnovato fino al 2021 con l'Atalanta. Il brasiliano, punto fermo della difesa di Gian Piero Gasperini, ha messo nero su bianco la firma per il prolungamento di un anno, con tanto di adeguamento da 800 mila euro a 1,2 milioni, con le parti che stanno continuando a parlare per arrivare a un accordo fino al 2023, mercato permettendo, visto che il giocatore piace molto sia in Italia che all'estero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.