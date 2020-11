Atalanta, altro esterno ko: problema all'adduttore per Depaoli, c'è l'esordio di Piccini

Hateboer non è stato convocato, così in campo contro lo Spezia è toccato a Fabio Depaoli che torna titolare. Al minuto 24, però, l'ex Sampdoria si è accasciato al suolo, lamentando un dolore all'adduttore che non gli ha permesso di proseguire. Al suo posto dentro Cristiano Piccini, alla prima presenza stagionale. Il calciatore arrivato in prestito dal Valencia è appena tornato da un infortunio ed è costretto ad entrare subito nella mischia.

