L'Arena oggi in edicola fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona: nuovi contatti con l'Atalanta, in corsa ci sono Luca Valzania e altri due giocatori: si tratta del centravanti danese Andreas Cornelius e dell'esterno mancino Akradiusz Reca. La doppia chiusura sembra vicina mentre niente da fare per Marco D'Alessandro che è diretto verso la SPAL.