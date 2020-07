Atalanta, battere Mbappé e Neymar per continuare il sogno Champions: la scheda del PSG

vedi letture

Red Bull Lipsia a parte, qualsiasi avversaria sarebbe stata tosta, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, che volano in campionato, troveranno di fronte il Paris Saint-Germain e la sua parata di stelle, da Mbappé a Neymar passando per Di Maria e Verratti. Missione impossibile? Sembra tanto di sì, ma per la Dea giocarsi un quarto di finale di Champions League è comunque un traguardo storico. E poi, chissà: l'Atalanta ha già sorpreso tutti in questa stagione. Il PSG non ha mai brillato, in anni recenti, per trionfi europei: questa debolezza può aprire uno spiraglio?

Clicca qui per l'approfondimento sul Paris Saint-Germain!

Qui tutti gli accoppiamenti.