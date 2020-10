Atalanta, brutta notizia in vista del Liverpool: Hateboer si ferma per un problema muscolare

A tre giorni dal Liverpool, l'Atalanta è in campo sul campo del Crotone e al 68' del match arriva una brutta notizia per Gian Piero Gasperini: Hans Hateboer si ferma per un problema muscolare e, toccandosi l'inguine, chiede il cambio all'allenatore. Al suo posto entra Sutalo. Da valutare le condizioni dell'esterno nerazzurro in vista del big match di Champions League di martedì prossimo.

