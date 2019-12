Atalanta, colloqui con Raiola: nel mirino c'è la mezzala del PSV Rosario

© foto di PhotoViews

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle mosse di Mino Raiola, potentissimo agente che a breve si siederà al tavolo del Milan per discutere di un possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic ma anche dei rinnovi, ma anche delle situazioni, di Suso, Bonaventura, Romagnoli e Donnarumma: intanto il potente agente italo-olandese è atterrato in Italia per parlare con l'Atalanta. Oggetto della chiacchierata il classe 1997 in forza al PSV Eindhoven Pablo Rosario, una mezzala dal gran fisico che conserva un potenziale molto interessante.