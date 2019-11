Atalanta, comunicato della Nord: "A Brescia o tutti o nessuno"

La Curva Nord di Bergamo, vista la decisione di aprire il settore ospiti soltanto ai possessori della tessera del tifoso, ha invitato tutti i tifosi dell'Atalanta che hanno già acquistato il biglietto di non andare in trasferta a Brescia. Ulteriore protesta dopo lo sciopero di martedì, durato tutta la partita, per via dei fatti di Firenze. Di seguito il comunicato: