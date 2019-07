Atalanta, da Barrow agli altri giovani: tutti in ritiro in attesa del futuro

Dopo Muriel e Pasalic - sottolinea La Gazzetta dello Sport - fase di stallo per il mercato dell'Atalanta. In ritiro - infatti - Barrow, Kulusevski, Colley e Okoli cercheranno di convincere Gasperini a tenergli un posto nella nuova Dea. Per Barrow, in particolare, le richieste non mancano e il d.t. Sartori, con l’agente, valuta le migliori opzioni per un prestito. A Zingonia da giorni, il gambiano sgomiterà anche nelle sfide in Inghilterra (ieri il club si è adoperato per il visto).

Gli altri giovani - Come detto, in Val Seriana pure Okoli, Colley e Kulusevski, campioni d’Italia con la Primavera il cui futuro, al momento, resta nerazzurro. Anche se sul tavolo ci sono proposte da A e B. Da valutare Cornelius: 3 gol in 29 presenze col Bordeaux, difficilmente farà parte del nuovo corso.