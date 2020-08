Atalanta, De Roon: "Contro il PSG sarà difficilissimo ma possiamo fare l'impresa"

Alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain in Champions League, nella gara valida per i quarti di finale, il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ha rilasciato un'intervista a France Football. Queste le sue parole: "Giocare 90 minuti contro una squadra così forte è più semplice rispetto ad affrontarla andata e ritorno. Possiamo fare l'impresa, anche se sarà difficile: daremo il meglio di noi. Al momento del sorteggio ho pensato che sarebbe stata una partita fantastica. Dopo l'andata della fase a gironi non credevamo di poter arrivare fino a questo punto, volevamo vincere le ultime due gare per qualificarci per l'Europa League e invece è andata bene. La pausa post fine campionato ci ha fatto bene, abbiamo giocato tantissimo e non è stato facile. Non corriamo più degli altri, lo facciamo meglio, visto anche se stiamo gran parte delle partite nella metà campo avversaria. Il nostro obiettivo è quello di recuperare la palla più avanti possibile".