Paolo Vanoli è oggi in pole per il dopo Juric a Torino: gli aggiornamenti

vedi letture

Paolo Vanoli è in pole per la panchina del Torino 2024/25. A fare il punto l'edizione di 'TuttoSport' oggi in edicola: con Italiano intenzionato a privilegiare soluzioni più altisonanti e Raffaele Palladino che in questo momento è pista senza sbocchi, ecco che l'attuale allenatore del Venezia risulta la pista più accreditata e semplice per il dopo Ivan Juric.

A 51 anni Vanoli è un allenatore emergente, di successo: alle spalle i tanti anni da ct o vice-ct delle nazionali giovanili azzurre, poi il ruolo di viceallenatore di Conte con cui ha vinto una Coppa d'Inghilterra e lo Scudetto. Da primo allenatore ha alzato al cielo la Coppa di Russia vinta con lo Spartak Mosca nel 2022 poi, successivamente, il biennio travolgente col Venezia in Serie B, una squadra presa da subentrato in zona retrocessione e portato ai playoff che ora è di nuovo in corsa per la promozione in Serie A.