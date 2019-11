© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini sorprende tutti e inserire Luis Muriel nell'undici titolare contro la Dinamo Zagabria. Modulo con la punta quindi per i nerazzurri che confermano Pasalic. Fuori anche Djimsiti e dentro Kjaer, sfruttando la sua esperienza, così come Castagne in luogo di Hateboer a destra e Gosens a sinistra. La Dinamo è quella confermata con Petkovic e Orsic davanti, Dani Olmo in mezzo.

Atalanta (3-4-2-1)

Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel

Dinamo Zagabria (3-5-2)

Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Perin; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusek, Leovac; Petkovic, Orsic.