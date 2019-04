© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Rai Sport a margine del successo casalingo dell'Atalanta sulla Fiorentina: "Quando abbiamo capito che avremmo potuto lottare per la Champions? Penso presto perché abbiamo visto le partite che abbiamo giocato contro le big in cui abbiamo fatto molto bene e abbiamo anche vinto. Sappiamo le nostre qualità, oggi c'era un avversario difficile con attaccanti veloci. Sul primo gol abbiamo sbagliato ma abbiamo reagito bene, siamo soddisfatti e guardiamo avanti. Chi temo della Lazio? Non pensiamo a chi ha come giocatori l'avversario, sappiamo che tutti gli attaccanti in A sono bravi. come Milinkovic, Immobile e gli altri, ma noi come squadra siamo forti e giochiamo ogni gara per vincere. Anch'io dopo aver preso gol dopo tre minuti sapevo che saremmo stati capaci di rimontare, avevamo detto che qualsiasi cosa fosse successa avremmo provato a vincere e anche oggi ci siamo riusciti. È una nostra forza, ci crediamo fino alla fine. Panucci? Non ho parlato molto di Italia con lui ma più per la nazionale, abbiamo avuto un buon rapporto, adesso non è più c.t., gli auguro il meglio per il futuro".