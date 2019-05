© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match contro la Juventus (1-1 il punteggio finale): "Speravamo in una vittoria, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Loro hanno avuto l'occasione con Ronaldo, poi noi abbiamo avuto diverse palle gol. Non siamo usciti bene nel secondo tempo, siamo rimasti troppo schiacciati".

Ora vi giocate tutto contro il Sassuolo: cosa serve?

"Noi non ci pensiamo, anche oggi volevamo vincere, conosciamo le nostre qualità. Siamo riusciti a fare un punto, ora dobbiamo pensare alla partita contro il Sassuolo, non sarà facile e lo abbiamo visto contro la Roma. Starà a noi a far vedere chi siamo".