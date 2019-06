Corsa contro il tempo per l'Atalanta per la costruzione dello stadio in vista della prossima stagione. Lo stesso club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che domani ci sarà un incontro a Nyon con la UEFA per discutere della riqualificazione dell'Atleti Azzurri d'Italia: "Come anticipato durante l'incontro di aggiornamento lavori con la stampa dell'11 giugno scorso, la Società comunica che Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. nonchè Coordinatore Unico lavori per Stadio Atalanta, e una delegazione di professionisti saranno domani, giovedì 19 giugno, a Nyon per incontrare i rappresentanti della Uefa riguardo i lavori di riqualificazione dello stadio di Bergamo".