Atalanta, fatta per Muriel: al Siviglia 15 milioni più due di bonus

© foto di Federico De Luca

Avevamo parlato nel tardo pomeriggio dell' accordo tra Atalanta e Siviglia per il passaggio di Luis Muriel in nerazzurro. Secondo Sky Sport, il trasferimento sarebbe praticamente definito, a titolo definitivo: agli andalusi andranno 15 milioni più due di bonus. Il giocatore colombiano arriverà nonostante l'infortunio di circa un mese per una lesione ai legamenti del ginocchio occorsogli in Nazionale.