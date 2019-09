© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una parte fuori Ilicic, titolari Malinovskyi e il grande ex Muriel, nonostante non sia al 100% della condizione fisica. Dall'altra ancora l'inedito tandem Chiesa-Ribery, con la stessa formazione che ha pareggiato settimana scorsa contro la Juventus. Sono queste le rispettive scelte di Gasperini e Montella per la sfida di campionato, valida per la quarta giornata, in programma alle 18 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma. Ecco le due formazioni ufficiali, nel dettaglio, di Atalanta e Fiorentina:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. All.: Montella.