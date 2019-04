Atalanta-Fiorentina, le ultime di formazione: Benassi più di Dabo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione in vista della sfida di questa sera tra Atalanta e Fiorentina valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nessun dubbio per Gian Piero Gasperini che dovrebbe preferire Djimsiti a Masiello e schierare i suoi con il consueto 3-4-1-2, mentre dall'altra parte Vincenzo Montella ha ancora aperto il ballottaggio tra Benassi e Dabo, con il primo favorito.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Chiesa, Muriel.