Atalanta, Galliani rivela: "Al Monza ho preso un giocatore in prestito dalla Dea"

Il Monta punta in alto. Sul campo e sul mercato: dopo la promozione in Serie B, non è un mistero che i brianzoli puntino al doppio salto di categoria. Anche con una serie di innesti di alto livello, sui quali l'ad Adriano Galliani, in conferenza stampa, dà indizi senza però fare nomi: "Ho pranzato con Percassi - riporta monza-news.com - abbiamo preso un giocatore dell’Atalanta in prestito". Di chi si tratterà?