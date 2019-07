Atalanta, Gasp infastidito dalle domande di mercato: "Bastano 17 titolari"

Fonte: Dall'inviato a Clusone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 6-0 in amichevole contro il Renate non ha lasciato spazio a molti sorrisi in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini, al termine del match, è intervenuto parlando del momento della squadra e del calciomercato. Spazio ai movimenti e ai nomi che sono circolati in questi giorni: "A me bastano 16-17 titolari. Uno può essere il difensore che sostituisca Mancini, l'altro un attaccante con determinate caratteristiche. Quest'anno siamo molto attenti sul mercato, con la Champions è arrivato il momento perfetto per crescere ancora inserendo tre-quattro elementi nell'Atalanta. Possiamo alzare la qualità della rosa in vista del futuro".

Nelle successive domande il tecnico dei nerazzurri ha risposto in maniera stizzita, soprattutto riguardo alla domanda dedicata agli uomini sulle corsie esterne. Gli impegni si avvicino e il Gasp vuole che tutti i meccanismi siano ben oliati soprattutto in vista della Champions League.