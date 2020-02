© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anticipo delle 15 domani al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Atalanta. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini, fra i vari temi trattati, ha toccato anche quello legato alla condizione dei suoi effettivi, iniziando da Mattia Caldara: "Il progetto su di lui è riportarlo in modo efficiente in squadra, ma è chiaro che dopo un anno in cui è mancato c'è minore condizione. Gli altri? Tolto De Roon, ci siamo tutti. Ilicic? Ha dimenticato la botta alla schiena".