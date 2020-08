Atalanta, Gasperini: "Abbiamo visto come in Champions siano i dettagli a fare la differenza"

Gian Piero Gasperini ha commentato il ko beffardo subito dall'Atalanta nei minuti di recupero contro il Paris Saint-Germain: "Abbiamo visto come in questa competizione siano i particolari, gli episodi che determinano il risultato. Sono partite secche che possono essere capovolte nel giro di due minuti. È una competizione molto equilibrata, per questo molto affascinante e il Paris Saint-Germain superando questo turno nel modo in cui l'ha superato ha le credenziali per giocarsi la finale".