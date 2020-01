L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervistato da Rai Sport ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani. Tra le altre cose, Gasperini si è soffermato anche sul tipo di gara che si aspetta a Firenze: "Una partita equilibrata. Affrontiamo la Fiorentina che vive un momento non facilissimo in campionato, anche se domenica ha vinto, e che ha parecchi cambi. Questo cambio di allenatore sicuramente ha portato delle novità. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo interpretare bene la partita perché Firenze è sempre un campo difficile".