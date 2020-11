Atalanta, Gasperini ci crede: "Liverpool? Ci sono i presupposti per fare una buona prestazione"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta e consueta conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, atteso domani dalla sfida di Anfield contro il Liverpool: "Sarà una partita di grande difficoltà, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti".

Sta pensando a qualche cambio rispetto alla sfida di Bergamo?

"È chiaro che rispetto alla partita di Bergamo dovremmo essere più bravi, non dobbiamo fare gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d'andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto".

