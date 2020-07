Atalanta, Gasperini: "Europa? Ora facciamo 3 punti per tagliare fuori il Napoli"

"Dispiace aver preso gol in un momento in cui pensavamo di aver vinto la partita". Un pizzico di rammarico c'è nelle parole di Gian Piero Gasperini, ma il tecnico dell'Atalanta è soddisfatto della prova della sua squadra sul campo della Juventus. Il tecnico nerazzurro, infatti, è intervenuto alla vigilia del derby contro il Brescia tornando però anche sul pareggio contro i bianconeri: "Il complimento più bello che abbiamo ricevuto? È sempre legato alla squadra e al modo di giocare, piace il nostro modo di giocare. Questo per noi è motivo di soddisfazione, ma poi va abbinato al risultato, una cosa fondamentale. Adesso dobbiamo continuare così, dobbiamo saperci adattare ad altre partite. Ora c'è la sfida con il Brescia che comunque è un derby e come tale ha le sue incognite".

La concentrazione non può calare in questo momento.

"La partita col Brescia è diversa e con altri tipi di incognite, le motivazioni dell'avversario possono essere molto alte. Noi dobbiamo pensare alla possibilità di qualificarci in Europa: con tre punti matematici tagliamo fuori il Napoli, questo a cinque giornate dalla fine sarebbe un grandissimo traguardo. Non vogliamo però fermarci qui e fare il massimo, per fare bene anche in Champions ad agosto".

