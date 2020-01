Atalanta, Gasperini: "Indietro per la Champions. Serve essere più pronti"

© foto di Federico De Luca

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha analizzato la sconfitta interna di ieri contro la SPAL attraverso il canale ufficiale del club orobico: "Il calcio è questo. Ogni gara di Serie A è complicata e il girone di ritorno sarà più difficile rispetto all'andata perché tutte le squadre hanno obiettivi e sono tutte ravvicinate in classifica".

Cosa non ha funzionato?

"Tante piccole cose che hanno portato a sfilacciarsi. Peccato perché eravamo andati avanti e c'erano spazi molto invitanti: la SPAL arrivava prima sulla palla e ci saltavano spesso, soprattutto nel mezzo. Anche nelle individualità abbiamo fatto fatica".

Pagate le scorie della gara di mercoledì?

"La gara di mercoledì era una motivazione per reagire ma non è un momento favorevole per qualche giocatore. Adfesso dobbiamo recuperare chi era fuori e dare nuova energia a chi ha continuato a giocare".

Serve tranquillità?

"Non siamo messi poi così male... Se l'obiettivo è la Champions siamo indietro, mentre per l'Europa League siamo molto avanti".

Il Torino?

"Ogni gara va interpretata bene, perché dobbiamo dimostrare di essere più pronti"