Archiviato il pari in rimonta contro la Fiorentina Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida di domani contro la Roma. Fra i vari temi toccati dal tecnico in conferenza stampa anche quello legato all'inserimento nel gruppo atalantino Guillherme Arana e Simon Kjaer: "Kjaer si sta ambientando bene, è stato fermo parecchio. La preparazione è stata un po' così, adesso è un giocatore che può giocare domani o con il Sassuolo. C'è sempre un po' di incognita per un calciatore che ha giocato poco. Bisogna inserirlo, non so se domani o sabato, ma giocherà. Arana ricopre un ruolo più semplice, ha fatto due presenze e non sono poche. Mi sembra buono. Alla fine giocano tutti, man mano entreranno tutti".

