Atalanta, Gasperini: "Le gare si vincono anche di misura. Sfidare il Liverpool è già un successo"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club orobico dopo la vittoria contro il Crotone: “Abbiamo vinto con merito, abbiamo giocato costantemente all’attacco, il risultato è stato in bilico fino alla fine, ma non la prestazione. Le partite si vincono anche di misura. Gli infortuni? Purtroppo è un problema, vedremo nei prossimi due giorni che tipo di acciacchi sono. Li valuteremo in vista di martedì. Il Liverpool? Già giocarla nel nostro stadio è un successo, è il tipo d gara che ti mette addosso tante energie. Volevamo incontrare squadre di grande prestigio e abbiamo incontrato Ajax e Liverpool, squadre straordinarie. L’unico rammarico è che non ci sia il pubblico”, ha concluso.