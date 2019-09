Archiviato il pari in rimonta contro la Fiorentina Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida di domani contro la Roma. Fra i vari temi toccati dal tecnico in conferenza stampa anche quello legato alla prestazione di Ruslan Malinovskyi proprio contro i viola: "Si è inserito da subito, è chiaro che bisogna iniziare a giocare le partite per poter inserire i giocatori. Anche nelle squadre precedenti è sempre stato un leader, è un giocatore importante anche in nazionale. Ha personalità ed è un ragazzo che ha facilità nell'inserirsi nel gruppo. Per questi giocatori l'inserimento è più agevole".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!