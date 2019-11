Atalanta, Gasperini: "Noi tra le big? Siamo ancora lontani da Juve o Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida alla Juventus per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha rimarcato la distanza rispetto alle squadre di vertice del nostro campionato: "Se ci stiamo avvicinando alle big? Sì ma non nei confronti della Juventus o di chi vince lo scudetto. Rispetto al Napoli o alla Juve o all'Inter no, giusto per essere chiari. Ogni anno aumenta il divario con il resto del campionato".