Atalanta, Gasperini: "Non è stata la nostra giornata migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo attaccato a lungo, non era proprio la nostra migliore giornata. Siamo stati capaci di attaccare molto. Se ci sono altre squadra che arrivano prima sulla palla e corrono di più, sono capitate squadra come Spal e Genoa che sono un po' disperate e danno qualcosa di più. La motivazione della salvezza è sicuramente più forte.

Tridente diverso a partita in corso? Avevo Ilicic che era affaticato, è dovuto uscire per mal di schiena, ho dovuto far entrare Malinovskyi.

Masiello? Meritata l'accoglienza ed il tributo che gli ha dato lo stadio. E' stato tanti anni qui, è stato un rappresentate eccezionale. Combinazione che è andato via questa settimana ed ha giocato subito contro la sua ex squadra".