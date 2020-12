Atalanta, Gasperini punge: "Adesso spero che venga dato maggior risalto ai risultati"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del poker rifilato alla Roma, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così il risultato: “La squadra ha fatto bene, se penso agli ultimi risultati abbiamo vinto con la Fiorentina e abbiamo pareggiato con la Juve. Abbiamo vinto contro la Roma che sta attraversando un periodo eccezionale, senza Champions abbiamo qualche energia in più. Le difficoltà sono le stesse per tutti, non sono mai rimasto scontento delle prestazioni. Mi dispiace non aver parlato della squadra in questi giorni, i risultati adesso ritrovano maggiore considerazione. Spero che oggi venga dato il giusto risalto”.

