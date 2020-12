live Atalanta, Gasperini: "Abbiamo recuperato Ilicic. Senza Champions energie in più"

20.10 - Tra pochi minuti mister Gian Piero Gasperini interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match tra Atalanta e Roma.

20.20 - È iniziata la conferenza: "Il secondo tempo è frutto del primo, la squadra ha subito gol a freddo, poi c'è stata l'occasione di Spinazzola. Poi siamo cresciuti, abbiamo trovato fiducia. Siamo andati vicini al gol con Malinovskyi. Josip è il giocatore più offensivo, ci rende pericolosi. Siamo contenti, sono soddisfatto dell'ingresso di Miranchuk, ma anche di Muriel, di Zapata, il nostro potenziale offensivo può tornare di prim'ordine".

C'è stata un'inversione di tendenza?

"Eravamo in deficit davanti senza questi giocatori, poi abbiamo trovato le soluzioni come il gol di Freuler contro la Juventus. Adesso abbiamo più fiducia, anche perché ho recuperato gli uomini d'attacco".

Ilicic?

"Ha fatto qualcosa di importante negli allenamenti, ha fatto due allenamenti strepitosi. Mi ha dato la sensazione di esserci, ma con continuità. Prima era discontinuo, possiamo dire di averlo recuperato. Ha fatto gol a Liverpool, ma non era così. Io sono contento per lui, per tanti motivi. È un giocatore straordinario, sono contento per la sua rinascita".

Con lo stadio pieno cosa sarebbe successo?

"Che ci siamo persi, che peccato. Purtroppo è andata così, diamo un abbraccio virtuali a tutti. L'ho detto tante volte, è una cosa crudele".

È la partita della svolta?

"La squadra ha fatto bene, se penso agli ultimi risultati abbiamo vinto con la Fiorentina e abbiamo pareggiato con la Juve. Abbiamo vinto contro la Roma che sta attraversando un periodo eccezionale, senza Champions abbiamo qualche energia in più. Le difficoltà sono le stesse per tutti, non sono mai rimasto scontento delle prestazioni. Mi dispiace non aver parlato della squadra in questi giorni, i risultati adesso ritrovano maggiore considerazione. Spero che oggi venga dato il giusto risalto".

20.25 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.