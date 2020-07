Atalanta, Gasperini: "Questa squadra è infinita. Trovate le energie per l'ennesima rimonta"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato della propria squadra dopo l'ennesima vittoria in rimonta in questa stagione che potrebbe regalare il secondo posto alla Dea per la prima volta nella sua storia: "Sono tantissime, come tante le volte che partiamo un po' a rallentatore. Questa sera abbiamo esagerato perché siamo andati quasi all'indietro. E' stato un primo tempo difficile e giocato male. Però questa squadra è infinita. Ha saputo trovare le energie nella ripresa per fare un ottimo secondo tempo e ribaltare la partita. Globalmente il secondo tempo è stato di ottimo livello".