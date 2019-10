Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Può perderlo solo la Juventus"

Vince, ma soprattutto convince l'Atalanta che batte 7-1 l'Udinese e consolida il terzo posto in campionato avvicinandosi alla vetta con la Juventus distante solo 3 punti. I nerazzurri, grazie al successo contro i bianconeri, si mettono alle spalle la brutta sconfitta contro il Manchester City in Champions League, ma Gian Piero Gasperini preferisce volare basso: "Se l'Atalanta può vincere lo scudetto? Se me lo chiedete oggi, posso dire solo di no. Lo può perdere la Juventus, ma poi ci sono Inter e Napoli oltre le cosiddette big della Serie A. Dopo nove giornate, il campionato si è confermato molto difficile” ha dichiarato ai microfoni di Sky. Una macchina da gol la sua Atalanta che ha ora il miglior attacco dell'intera Serie A anche se il tecnico nerazzurro non vuole prendersi meriti lasciandoli ai suoi giocatori: "Ho scoperto ora di aver segnato il record di gol realizzati. Il merito è dei giocatori per il credo che hanno, sposano in pieno le mie proposte contro tutte le squadre. Ogni partita è diversa ma noi crediamo nel nostro spartito. Abbiamo migliorato la differenza dalle grandi del campionato, sfruttiamo la Champions per crescere perché c'è una differenza notevole e ci aiuta a diventare grandi in Serie A. Ogni partita ha la sua storia, oggi siamo stati agevolati dall'espulsione dell'Udinese. Ci siamo esaltati con il vantaggio, tutti volevano fare bella figura. È un anno e mezzo che segniamo a ripetizione, questa per noi è una grandissima forza perché ci permette di superare episodi negativi. Ogni tanto facciamo qualche errore, ma se non fosse così saremmo ancora più in alto" ha proseguito. Infine anche qualche battuta sui singoli: "Ilicic è stato straordinario e gioca sempre ad alto livello. Poi il gol di Traore, la classifica: tutto è positivo, la squadra gioca e costruisce tanto. Continuiamo così.Muriel? Voglio lavorare ancora su di lui, ha margini notevoli per essere un giocatore straordinario nonostante la doppietta di oggi. Sa far tutto e ha qualità, credo fortemente che sia una prima punta e più lo metti vicino all'area di rigore e più segna. È un top player, può far gol a livello dei migliori" ha concluso.