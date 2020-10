Atalanta, Gasperini sullo scudetto: "Questo campionato sarà più equilibrato". Rivedi il video

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria per 4-1 ottenuta sul campo della Lazio: "Le partite contro la Lazio sono state tutte diverse anche se con tanti gol e occasioni. Un risultato così ampio però non c'era ancora stato. Sul piano della consapevolezza abbiamo raggiunto una maggiore maturità anche se sul piano tecnico abbiamo dei margini di miglioramento enormi. Siamo partiti con delle conoscenze e con una consapevolezza maggiore rispetto agli altri anni. Scudetto affare per Juve, Inter e Napoli? In questo momento le squadre che possono pensare di giocarsi lo scudetto sono queste. Poi ci sono un sacco di squadre come la Roma, il Milan e la Lazio che si sono rinforzate e che danno continuità alla stagione scorsa e sono in grado di fare più punti. Penso che il campionato sarà più equilibrato. Se poi nel girone di ritorno ci sarà qualche squadre coinvolta nella lotta scudetto, può succedere di tutto".