Atalanta, Gasperini: "Toloi una colonna per noi. Valencia? Serve qualcosa di importante"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Valencia in Champions League, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di Rafael Toloi, uno dei migliori nell'ultimo periodo: "È uno dei pochissimi rimasti da quando abbiamo iniziato questo percorso. Era già forte, era nel giro della nazionale brasiliana, era stato acquistato dalla Roma. In questa squadra è cresciuto come rendimento delle prestazioni. È una delle colonne di questa squadra. Questa è una squadra di valore, i risultati parlano. Noi siamo molto attenti a quello che può essere il match con il Valencia. Capisco la fiducia, ma per passare il turno dovremo fare qualcosa di importante".

