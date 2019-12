© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo l'impresa fatta a Kharkiv contro lo Shakhtar in Champions League, con lo 0-3 che è valso la qualificazione agli ottavi: "Non ci sono parole per questa emozione unica. Rimarrà nella storia del calcio e di questa società la nostra impresa. Tutti noi veniamo dal basso, nessuno di noi è un campione. Solo lavoro e sacrificio, sappiamo cosa abbiamo fatto in questo periodo. Il nostro pubblico ci ha seguito anche qui, sono dei pazzi. Siamo felici di aver regalato loro questa gioia. Abbiamo un modo di lavorare come gruppo che ci fa mantenere i piedi per terra".