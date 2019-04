© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta supera in casa la Fiorentina per due reti a uno e vola in finale di Coppa Italia. Questo il commento a caldo ai microfoni di Rai Sport del Papu Gomez: "È un'emozione enorme, era nostro obiettivo quando abbiamo eliminato la Juve, era l'unica cosa a cui pensavamo, vogliamo portare tutta la città a Roma. Ultimamente abbiamo preso qualche gol nei primi minuti, dobbiamo migliorare anche su questo, ma la squadra ha la forza per reagire fisicamente e mentalmente e questo la rende molto forte. Il primo obiettivo è raggiunto, adesso dobbiamo concentrarci sul campionato e cercare di vincere le partite, non sarà facile ma fino all'ultima sarà tutto aperto. La dedica va alla famiglia e ai miei compagni, da luglio stiamo facendo tanti allenamenti e partite, sono più con loro che con la famiglia, è un gruppo spettacolare".